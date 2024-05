BL : Leipzig accroché par le Werder Brême, Francfort en Europe, Cologne garde espoir

Ce samedi, la 33e journée de Bundesliga se poursuivait avec des affiches intéressantes. Quatrième, le RB Leipzig voulait briller pour sa dernière à domicile contre le Werder Brême. Surpris par un but contre son camp de Nicolas Seiwald (36e), la bande de Marco Rose a réagi grâce à Benjamin Sesko (61e). Un match nul 1-1 qui n’assure pas encore la quatrième place à Leipzig qui sera tout de même en Ligue des Champions la saison prochaine. Pas encore assuré de la Ligue Europa, l’Eintracht Francfort qui est sixième a pris une bonne option en accrochant le Borussia Mönchengladbach (1-1) et verra quoiqu’il arrive l’Europe. Si Hoffenheim (8e) a encore une infime chance de les dépasser, les Aigles semblent avoir fait l’essentiel.

La suite après cette publicité

Septième, Fribourg n’a pas encore assuré sa place en Ligue Europa Conference mais a maintenu à distance Heindenheim lors d’un match nul 1-1. Enfin, l’Union Berlin qui peut encore être barragiste a loupé le coche contre Cologne. Menant 2-0 grâce à des buts de Robin Knoche (15e) et Kevin Volland (19e), les Berlinois ont craqué avec l’égalisation de Florian Kainz (45e) sur penalty avant la pause puis des buts de Steffen Tigges (88e) et Damion Downs (90e +3) en fin de partie. Conséquence avec cette défaite 3-2, l’Union Berlin n’a qu’un point d’avance sur Mayence qui est barragiste et affrontera Dortmund à 18h30. Pour Cologne en revanche, ce match maintient l’espoir de se sauver. Il faudra absolument battre Heidenheim la semaine prochaine et espérer des résultats favorables.

Les matches de l’après-midi :