PSG : Achraf Hakimi pleure le départ de Kylian Mbappé

Considéré, probablement, comme le plus grand soutien dans le vestiaire du PSG pour Kylian Mbappé, Achraf Hakimi (25 ans) a rapidement réagit à l’annonce faite par Kylian Mbappé, vendredi soir. Sur ses réseaux sociaux, le latéral droit marocain n’a en effet pas manqué d’afficher sa tristesse, à l’heure où le numéro 7 parisien a officialisé son départ de la capitale française en fin de saison.

La suite après cette publicité

«Merci», a ainsi posté Hakimi sur Instagram. Un message accompagné d’un émoticône d’un roi et d’un visage en pleurs. Reste désormais à savoir si la fin d’aventure de son plus fidèle allié dans la Ville Lumière viendra remettre en cause son avenir à Paris…