Real Madrid : Rodrygo prend la parole

Depuis plusieurs jours, l’avenir de Rodrygo est au centre des préoccupations. En grande méforme depuis plusieurs mois, le Brésilien était absent du Clasico perdu contre le Barça dimanche dernier (3-4), soi disant pour une blessure. Mais de nombreuses rumeurs indiquaient que le joueur de 24 ans avait tout simplement refusé de prendre part à la rencontre, pour montrer son mécontentement face à son déclassement au profit de Vinicius, Kylian Mbappé et Jude Bellingham. Mais il semble que tout cela ait été légèrement extrapolé.

La suite après cette publicité

L’ancien de Santos a publié une story Instagram sur laquelle on peut le voir allongé dans ce qui ressemble à un outil de récupération, confirmant son pépin physique. Mais le plus essentiel est le message qui accompagne ce cliché : « merci pour tous vos messages et préoccupations. Je serai bientôt de retour. Arrêtez d’inventer des choses. » De quoi tordre le cou aux bruits de couloir autour de son futur, bien qu’il en faudra sûrement plus pour les faire définitivement taire.