OM : Amine Gouiri promet une explosion de son prix

À 25 ans, Amine Gouiri rattrape le temps perdu. Après un passage réussi à Nice, et des débuts prometteurs à Rennes mais inachevés, l’international algérien s’est relancé cet hiver à l’OM, où il carbure à plein régime depuis (13 matchs de L1, 10 buts, 3 passes décisives). Le joueur formé à l’OL en est bien conscient : en maintenant un niveau de performance tel qu’il est, sa valeur marchande risque encore d’exploser dans les semaines à venir, même s’il assure ne pas y accorder d’importance.

«Oui, ma valeur était de 50 millions d’euros à un moment donné (en mars 2022, ndlr), aujourd’hui, elle est à 20. Ce n’est pas un truc très important. En plus, je peux te dire qu’elle va bientôt remonter, rigole-t-il dans un entretien accordé à Onze Mondial. Ne t’inquiète pas, elle va remonter. J’ai confiance. Après, c’était un truc de fou d’être évalué à 50 millions même si je ne me fie pas à ça. Certains sont évalués à 20 millions et sont finalement transférés pour 80, ce n’est pas significatif. Ça montre que tu es performant et que les gens le remarquent (…) Là, avec ce que je fais à Marseille, il va y avoir une mise à jour, ça va remonter en flèche (rires). Il faudra que tu la regardes en fin de saison et tu me tiendras au courant.»