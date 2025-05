Trophées UNFP 2025 : Amine Gouiri explique sa métamorphose sous De Zerbi

Revenu sur sa belle dynamique depuis son arrivée dans son nouveau club, Amine Gouiri a attribué une large part de ses progrès à Roberto De Zerbi, un coach dont les principes offensifs et l’exigence quotidienne l’ont poussé à se réinventer. Il s’est exprimé à ce sujet lors de la remise des trophées UNFP.

« Le coach dit souvent que je suis plus un numéro 9 avec des qualités d’un numéro 10. Il me laisse franchement de la liberté et il me demande de participer au jeu. Maintenant, il faut que je sois un peu plus de tueur parce qu’il sait ce que je peux apporter au jeu. Le style de jeu de l’équipe me convient très bien. Comme je le dis souvent, je prends énormément de plaisir à jouer. Mais le coach, il me laisse totale liberté, mais il veut que je fasse encore plus un tueur devant les cages. C’est un axe d’amélioration que je dois travailler. Le coach le sait. Tout le club le sait, le directeur sportif Medhi m’en parle souvent. C’est quelque chose que je dois améliorer et je pense que je suis dans le bon club avec le bon coach, parce que c’est un coach qui ne marche pas, qui est très exigeant. Il ne me laisse pas m’endormir, donc c’est bien pour moi. A chaque entraînement, à chaque match, je suis concentré. Et la semaine quand tout se passe bien, on arrive plus serein ».