Mercato : l’OM creuse une piste surprise

L’Olympique de Marseille va faire son retour en Ligue des Champions la saison prochaine. Une nouvelle qui donne le sourire à tous les amoureux du club phocéen mais également à la direction. Lundi, Pablo Longoria a d’ailleurs publié un long message sur LinkedIN dans lequel il a félicité ses troupes tout en évoquant la suite du projet olympien. «Cette saison a posé les fondations d’un projet. Un projet qui veut durer, s’élever, affirmer une identité marseillaise forte et une ambition européenne claire.»

La suite après cette publicité

Pour atteindre ses objectifs et ceux de son club, le président de l’OM sait que cela passera par un recrutement réussi. Il faudra renforcer l’équipe pour tenter de faire bonne figure en C1 voire se montrer ambitieux. Selon nos informations, les Olympiens souhaitent recruter à tous les postes. Ils veulent notamment faire appel à un nouveau milieu offensif. Et ce mercredi, La Dernière Heure dévoile l’un des joueurs qui figure dans la liste établie par Pablo Longoria, Medhi Benatia et leurs équipes. Une piste plutôt surprenante.

Mario Stroeykens dans la short-list

En effet, il s’agit de Mario Stroeykens. Âgé de 20 ans, cet élément polyvalent évolue à Anderlecht. Un club avec lequel il a marqué 4 buts et délivré 6 passes décisives en 37 apparitions toutes compétitions confondues, dont 29 en tant que titulaire. Il faut aussi préciser qu’il a été embêté par plusieurs blessures cette saison comme le rappelle le site spécialisé transfermarkt. En effet, il a manqué 48 jours de compétition entre décembre et janvier en raison d’une déchirure du ligament syndesmotique (10 matches manqués). Ensuite, il a été blessé à la malléole (14 jours d’absence, 3 matches manqués) avant d’être arrêté entre mars et début mai en raison d’une blessure musculaire (34 jours d’absence, 7 matches manqués).

La suite après cette publicité

Entre ses blessures et sa faible expérience, il est donc étonnant de le voir figurer dans la short-list de l’OM. Mais ses qualités et son potentiel plaisent. La DH assure qu’il est bien dans les petits papiers de plusieurs clubs étrangers et des Marseillais, qui voient en lui un pari sur l’avenir et qui pourraient profiter de sa situation contractuelle intéressante. En effet, il est lié aux Mauves jusqu’en 2026, soit encore pour un an. Si Anderlecht lui a fait une offre de prolongation, le joueur et son entourage explorent toutes les options. L’OM a donc ses chances pour le joueur, dont le prix actuel est estimé à 14 M€.