CdF : l’arbitre de la finale PSG-Reims est connu

Avant de disputer la finale de la Ligue des Champions le 31 mai prochain face à l’Inter, le Paris Saint-Germain jouera celle de la Coupe de France une semaine avant, contre Reims.

Et on connaît l’arbitre qui dirigera cette rencontre. Il s’agit de Benoît Bastien. Il sera assisté par Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu. Jérémie Pignard sera le quatrième arbitre, tandis que Nicolas Rainville et Marc Bollengier seront les assistants VAR.