La Juve a tranché pour Igor Tudor

La Juventus Turin est toujours en course pour une qualification pour la Ligue des Champions, avec 64 points et une 4e place, mais rien n’est encore fait et elle reste sous la menace de la Lazio, de l’AS Roma, et de Bologne notamment. Pour autant, la direction a déjà assuré qu’Igor Tudor, arrivé pour succéder à Thiago Motta, sera toujours l’entraîneur pour la Coupe du Monde des Clubs qui débutera le 13 juin prochain.

« L’impact de Tudor est très positif, il travaille très bien. Nous avons été clairs avec lui dès le début : nous jouerons la Coupe du Monde des Clubs ensemble, puis nous déciderons de la suite. Pour l’instant, nous sommes très satisfaits », a déclaré Maurizio Scanavino, le PDG de la Juve. Cela dit, même en cas de qualification pour la Ligue des Champions et de joli parcours à la Coupe du Monde des Clubs, Tudor n’est pas assuré de conserver son poste pour la saison prochaine.