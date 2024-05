Wydad Casablanca : Abdellah Haimoud discute avec Angers

Ces dernières années, le SCO d’Angers n’hésite pas à piocher dans les championnats du Maghreb pour trouver une future pépite. Cela pourrait encore être le cas cet été. Alors que les Angevins semblent bien partis pour remonter dans l’élite à l’issue de la saison (2e de Ligue 2 à une journée de la fin), la direction s’active pour essayer de renforcer son entrejeu alors qu’il devrait y avoir plusieurs mouvements cet été.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, avec le futur départ d’Himad Abdelli et la probable retraite de Pierrick Capelle, Angers a coché le nom du jeune milieu marocain du Wydad Casablanca Abdellah Haimoud pour renforcer son milieu de terrain. Le joueur de 22 ans arrive en fin de contrat cet été et souhaite rejoindre l’Europe. Il ne souhaite pas prolonger au Wydad malgré une offre de prolongation de 3 ans. Des discussions existent déjà entre Angers et le joueur qui devrait participer aux Jeux Olympiques avec le Maroc en août prochain en France.