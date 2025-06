Le RC Lens dévoile son maillot domicile 2025/26

Le RC Lens et Puma présentent leur nouveau maillot domicile pour la saison 2025/26. Cette collaboration avec l’équipementier allemand mise sur un design audacieux et lumineux : une base jaune éclatante rehaussée de fines rayures verticales rouges, clin d’œil rétro aux anciens maillots du club. Le col en V rouge et les bords de manches assortis apportent du contraste, dans une version modernisée du style sang et or, chère au cœur des supporters lensois. Pour couronner le tout, le blason habituel du RCL est accompagné cette saison d’un badge spécial célébrant les 120 ans du club, une manière symbolique de lier héritage et renouveau.

Contrairement à la tunique plus classique de la saison passée, ce modèle 2025/26 marque une rupture assumée, tout en conservant l’identité visuelle forte du club. Le maillot est d’ores et déjà disponible en version “joueur” et “supporter”, conçu en polyester recyclé et intégrant la technologie DryCell pour un confort optimal. Ce nouveau kit, à la fois sobre et dynamique, symbolise la fin d’un cycle et le début d’un nouveau chapitre pour le RCL, qui espère vibrer encore longtemps dans une ambiance toujours aussi bouillante.