Grenade - Real Madrid : les compositions sont tombées

Le Real Madrid a l’occasion de fêter son titre. Une semaine après avoir été officiellement champions d’Espagne, les Madrilènes se déplacent à Grenade dans le cadre de la 35e journée de Liga (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 18h30). L’équipe andalouse est de son côté certaine d’être reléguée après le succès de Majorque ce samedi.

Privé d’Alaba et Tchouaméni, Ancelotti décide de faire tourner après sa qualification en finale de Ligue des Champions. Courtois est de nouveau dans le but tandis que Vazquez et Garcia sont dans les couloirs défensifs pour entourer Militao et Rüdiger. Güler et Diaz évolueront derrière Joselu, présent à la pointe de l’attaque quelques jours après avoir sauvé son équipe face au Bayern Munich. En face, Grenade se présente en 4-4-2 avec notamment un duo offensif composé de Boyé et Uzuni.

Les compositions :

Grenade : Batalla - Mendez, Piatkowski, Miquel, Neva - Pellistri, Ruiz, Gumbau, Jozwiak - Boyé, Uzuni.

Real Madrid : Courtois - Vazquez, Militao, Rüdiger, Garcia - Camavinga, Ceballos, Modric - Güler, Joselu, Diaz.