Le vestiaire du Real Madrid ne veut pas entendre parler de Kylian Mbappé

On est désormais fixés : Kylian Mbappé ne portera plus les couleurs du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Après 7 ans passés à Paris, le champion du monde 2018 a décidé d’insuffler un nouvel élan à sa carrière, comme il l’a annoncé ce vendredi dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. S’il n’a en revanche pas dévoilé l’identité de son futur club, se contentant d’indiquer qu’il quitterait «le Championnat de France», le champion du monde 2018 rejoindra bien le Real Madrid, club de ses rêves depuis le premier âge.

Kylian Mbappé n’a jamais cessé de soigner sa communication. Depuis le départ, tout est calculé, anticipé, et proportionné chez le Français et son clan. En ce qui concerne sa stratégie pour annoncer son départ du PSG, elle était déjà préparée depuis des semaines comme l’explique L’Équipe. Une première étape qui l’amènera ensuite à communiquer son arrivée au Real Madrid. Si les supporters merengues trépignent d’impatience à l’idée de voir le Bondynois rejoindre leur club, et ce, depuis 2017, le feuilleton touche à sa fin. Selon la presse espagnole, cette annonce devrait arriver après la finale de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund, le 1er juin.

Le vestiaire ne veut pas calculer le cas Mbappé pour le moment

Mais pour le moment, le vestiaire madrilène n’a pas envie d’entendre parler de Kylian Mbappé, ni même de calculer tout ce qui peut se dire ou lire à son sujet. De toute façon, comme le rapporte Relevo, le club n’officialisera rien avant juin, si ce n’est de possibles prolongations de contrat, comme celles de Lunin, Lucas Vázquez, Kroos, et potentiellement celles de Joselu, Modric, Mendy et Carvajal. En revanche, Relevo fait bien état de certaines craintes chez les dirigeants madrilènes, en particulier celle de voir un dirigeant du PSG, un proche du Français, ou même le joueur en personne, commettre un impair en sous-entendant ou confirmant dans les prochains jours une signature au Real Madrid. D’autant que les questions portant sur le champion du monde devraient encore plus polluer les conférences de presse madrilènes désormais.

Mais l’objectif du club est clair : ne rien laisser filtrer, même si les dirigeants ont bien conscience de ne pas avoir la mainmise sur les paroles extérieures, notamment sur celles émanant du PSG, suffisamment puissantes pour perturber le vestiaire merengue à l’aube d’une finale de C1. Quitte à choisir le timing d’éventuelles fuites, certaines sources indiquent à Relevo qu’il serait préférable qu’elles aient lieu maintenant. «Il sera impossible de générer le flux d’informations généré par L’Equipe ou Le Parisien la semaine prochaine, mais il resterait quand même plus de 10 jours après, pour que Madrid retrouve son calme», écrit Relevo. Qu’à cela ne tienne, Relevo insiste bien sur l’état d’esprit du vestiaire madrilène, tourné vers Wembley, et pas ailleurs. Aujourd’hui, Madrid ne pense pas à Mbappé. Le 1er juin aux alentours de 23h00, ce sera peut-être moins le cas.