PSG : Pascal Dupraz allume Kylian Mbappé

Après des mois de spéculations, de suppositions, parfois même de fabulations, Kylian Mbappé a annoncé son départ du PSG ce vendredi. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, l’international français a fait ses adieux en récitant un texte qu’il connaissait visiblement à la virgule près. Une approche qui a fait grincer des dents, notamment chez Daniel Riolo, qui lui reprochait un manque de sincérité et de naturel, mais aussi chez Pascal Dupraz. Ce samedi sur RMC, l’ancien entraîneur de Toulouse a fustigé l’annonce de départ du joueur.

La suite après cette publicité

«C’est une annonce froide, sans saveur, pas à la hauteur du garçon qu’il est, a estimé Dupraz dans les Grandes Gueules du Sport. C’est la seule critique que je formule sur ce garçon, tant je l’adore. Ça méritait une vraie conférence de presse avec les journalistes pour les respecter, pour qu’ils posent leurs questions et qu’ils retranscrivent les émotions de Kylian Mbappé. Mais malheureusement, ce sera encore tout pour le Real Madrid. Parce que, croyez-moi, quand il va annoncer sa signature au Real, ce ne sera pas au travers de ses réseaux sociaux. Ce sera dans les locaux du club, en grandes pompes, et les journalistes madrilènes lui poseront les questions. Je ne trouve pas ça logique, ce n’est pas au rang du joueur qu’il est. Par rapport à son président, aussi. Je pense qu’il a pris 1 milliard en 7 ans. Et je pense que Nasser y est pour quelque chose. C’est une faute de goût qui n’est pas au niveau du joueur qu’il est.»