PSG : Désiré Doué est fier de prendre sa revanche contre le Bayern Munich

C’est l’homme des grands matches cette saison au PSG. Auteur d’un superbe match contre l’Inter Milan en finale de Ligue des Champions, Désiré Doué a encore été buteur ce samedi en quarts de finale de la Coupe du monde des clubs face au Bayern Munich. Malgré un match brouillon dans l’ensemble, le joueur formé à Rennes a ouvert le score à la 78e minute de jeu.

Interrogé après la qualification du PSG en demi-finale de la compétition, le virtuose de 20 ans a expliqué qu’il était heureux d’avoir pris sa revanche sur les Bavarois, qui avaient battu Paris en Ligue des Champions en novembre dernier : «c’était un match avec beaucoup d’intensité, beaucoup de duels. C’est souvent comme ça dans le football. Il faut parfois se bagarrer sur le terrain. On a montré un gros état d’esprit. On a gagné, c’est le principal. On avait perdu chez eux en début de saison. C’était important pour nous de prendre cette revanche. On a gagné aujourd’hui, on est très contents.»