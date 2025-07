PSG : le bel hommage de Dembélé à Diogo Jota

La nouvelle est tombée jeudi et elle a attristé toute la planète foot. A 28 ans, Diogo Jota, attaquant de Liverpool, est décédé dans un tragique accident de la route. Son frère André Silva (25 ans) était également avec lui et n’a pas survécu. Une terrible nouvelle. Depuis, les hommages ont été nombreux.

La suite après cette publicité

Ce samedi, lors de la rencontre entre le PSG et le Bayern Munich, Ousmane Dembélé s’est illustré en marquant le but du break en toute fin de rencontre. L’attaquant des Bleus a célébré son but en mimant une partie de FIFA, une célébration que faisait énormément Diogo Jota, fan du jeu. Un hommage qui n’est pas passé inaperçu sur les réseaux au point de faire réagir Ibrahima Konaté "Mon frère", a-t-il lancé avec une photo de la célébration de Dembélé.