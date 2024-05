Nice : la réaction de Jean-Clair Todibo après la qualification en Coupe d’Europe

Hier soir, l’OGC Nice a obtenu son ticket pour l’Europe grâce à son succès à domicile contre Le Havre (voir le résumé). Cinquième de Ligue 1, le club azuréen n’a que quatre points de retard sur Brest, qui compte un match en plus. De quoi garder des espoirs de voir plus haut, comme Jean-Clair Todibo l’a exprimé au micro de Prime Video après le succès hier.

«C’est l’objectif de début de saison, donc forcément il y a une forme de satisfaction dans ça. Maintenant, on peut essayer de regarder un peu plus haut, ce qui est normal. Malheureusement, on a eu ces trois mois de 'trou’, qui font qu’aujourd’hui nous ne sommes pas maîtres de notre destin, mais on va essayer de prendre six points sur nos deux derniers matchs», a-t-il confié. Le Gym affrontera le Paris Saint-Germain mercredi, avant de se déplacer à Lille lors de la dernière journée.