L’émouvant hommage de Roberto Martinez à Diogo Jota

Au lendemain de l’annonce du décès de Diogo Jota et de son frère André Silva d’un accident de la route, l’émotion est encore très vive à Liverpool et au Portugal. Les hommages continuent et c’est désormais au tour de Roberto Martinez de prendre la parole. Dans un message vidéo, le sélectionneur de la Seleçao a fait part de sa grande peine et dresse le portrait d’un homme et d’un joueur regretté. Il loue son caractère et son professionnalisme toujours admiré et respecté au sein du groupe et adresse ses condoléances à la famille des deux frères.

«Cette tragédie nous a tous touchés. Nous sommes dévastés. Nos pensées vont à sa femme Rute, à ses trois enfants, et au reste de la famille, et aux amis de Diogo Jota et d’André Silva. Au sein de l’équipe nationale, nous avons créé une famille qui va bien au-delà du football, et Diogo en était un élément très important en dehors et sur les terrains. Son professionnalisme et sa conviction étaient à la fois contagieux et exemplaires. Sur le terrain, Diogo portait le maillot avec fierté et son travail dans la surface de réparation était de classe mondiale. Nous ressentons tous la douleur de la famille, et une telle tragédie nous pousse à nous interroger sur la vie en général. Le Portugal pleure l’un de ses héros.»