Ligue 1 : Nice confirme contre Le Havre et se qualifie pour l’Europe, Brest rate le coche contre Reims

Le sprint final de la Ligue 1 a débuté ce vendredi soir. Avec une rencontre importante pour l’Europe avec le Stade Brestois, qui sort d’une victoire complètement folle à Rennes (5-4), désireux de confirmer sa place en Ligue des Champions en battant le Stade de Reims, à deux journées de la fin du Championnat. Mais les hommes d’Eric Roy ne sont pas entrés au mieux dans cette rencontre puisqu’ils ont encaissé rapidement un premier but de Munetsi (1-0, 15e), alors que les Rémois (10e) n’ont plus rien à jouer.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Brest 58 33 16 16 10 7 50 34 10 Reims 41 32 -7 11 8 13 39 46

Tout juste avant la mi-temps, Brassier a réussi à égaliser pour les Bretons (1-1, 45e+1). Mais après la pause, le SB29 n’a pas réussi à faire la différence, malgré une grosse occasion signée Le Douaron (66e). Finalement, les Ty’ Zefs ont été contraints de concéder un triste match nul qui n’arrange rien. Avant d’aller à Toulouse pour la dernière journée, ils restent troisièmes, mais à trois points du LOSC, qui ira à Nantes dimanche. Alors que l’OGC Nice est toujours dans la course, avec un match en moins.

Car, en effet, l’OGC Nice a stoppé son hémorragie à temps en s’imposant à Strasbourg, lors de la dernière journée (3-1). En réception du Havre pour cette 33e journée, ils ont rapidement confirmé en s’imposant grâce à un but de Boga (1-0, 12e). En difficulté tout au long du match, et notamment en seconde période, les Aiglons ont tenu, se qualifient pour la Coupe d’Europe, et restent même dans la course à la Ligue des Champions puisqu’ils sont encore à un point de Lille.

Mais attention, avant d’aller à Lille pour la dernière journée, Nice a encore un match en retard à jouer contre le PSG. Deux gros matches à jouer, mais les Azuréens ont encore une chance d’accrocher la troisième place. En revanche, Le Havre peut trembler car Metz, premier relégable, pourrait recoller à égalité avant une dernière journée qui risque d’être sous tension. Les autres rencontres de la 33e et avant-dernière journée se jouront lors du traditionnel multiplex de fin de saison, dimanche soir.