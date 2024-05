OM : Jean-Louis Gasset appelle à l’unité pour finir en beauté

Ecrasé par l’Atalanta (3-0), jeudi, en demi-finale retour de Ligue Europa, l’OM va vite devoir s’acheter une conduite. Demain soir (21h00), les Marseillais joueront le dernier match de leur saison à domicile face à Lorient, une bête blessée, avant-dernière de Ligue 1, mais qui peut encore espérer accrocher une place de barragiste. Pour l’occasion, Jean-Louis Gasset espère un Vélodrome en fusion, d’autant plus qu’il s’agira probablement de son dernier match dans ce stade.

La suite après cette publicité

«Vous (les supporters) avez donné 100% depuis mon arrivée. On est impardonnable, mais si on veut que Marseille soit européen, il faut gagner demain, a insisté le technicien de 70 ans. Terminer ma mission par une victoire au Vélodrome, j’y tiens beaucoup. Les 9 matches que j’ai coachés dans ce stade, j’en avais la chair de poule. Et je les aurai encore demain. C’est peut-être le dernier match de ma carrière au Vélodrome, alors je veux qu’on le fasse ensemble. Contre le Shakhtar, on était mené mais on n’a jamais lâché, donc encore une fois. On peut finir 6e si on fait le job et faire mieux que la Ligue Europa Conférence. Donnons-nous toutes les chances de finir le plus haut possible. »

Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent un bonus de bienvenue de 100€ et 10€ sans dépôt avec le code FM10. La victoire 2-0 de l’OM face à Lorient peut vous rapporter jusqu’à 660€.