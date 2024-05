C3 : l’Atalanta surclasse l’OM et disputera la finale

Au lendemain d’une demi-finale retour de Ligue des Champions rocambolesque entre le Real Madrid et le Bayern Munich, la Ligue Europa reprenait ses droits ce jeudi. En parallèle de l’affiche entre le Bayer Leverkusen et l’AS Roma, l’autre demi-finale de C3 mettait aux prises l’Atalanta Bergame à l’Olympique de Marseille au Gewiss Stadium. Toujours dans le coup malgré le nul concédé à l’aller au Vélodrome (1-1), l’OM devait néanmoins faire la différence en Lombardie pour se qualifier pour la finale. Disposant d’un groupe quasi-complet, Jean-Louis Gasset déployait l’artillerie lourde en opérant trois changements par rapport à la manche aller dans son 3-5-2 avec les titularisations de Gigot, Merlin et Ndiaye. En face, son opposant italien s’articulait en 3-4-1-2 avec l’intraitable Scamacca épaulé par Lookman et De Ketelaere aux avant-postes.

Devant son public, l’Atalanta démarrait la partie avec les crocs en exerçant un pressing intense pour empêcher les Marseillais de progresser à leur guise. Dès lors, la Dea faisait passer un premier frisson dans les rangs phocéens sur un tir dans un angle fermé de De Ketelaere qui heurtait le poteau (6e). Sous pression dans cette entame de match, l’OM éprouvait des difficultés à déployer ses offensives face à un bloc italien positionné très haut sur le pré. Porté par ses individualités, l’Atalanta n’avait aucun mal à se mettre en évidence dans le camp adverse. Si la reprise de Scamacca heurtait la transversale de Lopez (24e), Lookman quant à lui concrétisait la nette domination la Dea à la demi-heure de jeu. Après s’être joué de Kondogbia, le Nigérian armait une frappe à l’entrée de la surface marseillaise qui trompait la vigilance de Lopez (1-0, 30e).

L’OM est passé au travers de sa demi-finale retour !

Dominé dans les duels, fébrile défensivement et asphyxié par le pressing italien, l’OM craquait sans parvenir par la suite à redresser la barre. Au-dessus de son adversaire, la Dea était d’ailleurs proche de faire le break par De Ketelaere qui butait à nouveau sur un Lopez héroïque sur sa ligne (36e). Après une première période catastrophique marquée également par des imprécisions techniques et un déchet criant dans la construction, la formation olympienne était dans l’obligation de se sublimer en seconde période pour inverser la tendance. L’Atalanta desserrant un peu son étreinte en début de second acte, l’OM montrait enfin les dents. Lancé dans la profondeur par Clauss, Ndiaye prenait le meilleur sur De Roon avant de tenter un lob bien trop imprécis pour clouer sur place Musso (50e).

De nouveau pris à la gorge par son homologue lombard, l’OM courbait l’échine une seconde fois à l’heure où Ruggeri pénétrait dans la surface olympienne, s’appuyait sur Lookman avant de nicher sa frappe dans la lucarne de Lopez (2-0, 52e). De quoi compliquer sérieusement la tâche à une équipe marseillaise en panne offensivement et qui jouait de malchance quelques minutes plus tard sur ce coup-franc lointain travaillé par Veretout qui rebondissait sur la barre de Musso (63e). Malgré la légère baisse de régime des Italiens, l’OM n’arrivait pas à emballer cette fin de match à l’image de ce coup-franc d’Aubameyang directement tiré dans le mur (70e) ou de cette opportunité sur contre très mal négociée par Moumbagna (80e). Incapable de trouver un second souffle pour se redonner de l’espoir, l’Olympique de Marseille s’inclinait logiquement face une équipe bergamasque qui corsait l’addition dans le temps additionnel grâce à une ultime réalisation de Touré (90e+5). Ayant respecté son plan de jeu à la lettre pendant 90 minutes, l’Atalanta Bergame jouera la finale à Dublin. Surclassé, l’OM voit ses rêves de soulever la Ligue Europa s’envoler.