PSG : les réactions curieuses de certains joueurs et de Nasser Al-Khelaïfi après le titre

Sans surprise, le Paris Saint-Germain est champion de France 2024. Les Parisiens ont ainsi remporté ce titre dans la soirée de dimanche, puisque la victoire de Lyon contre Monaco enterre mathématiquement les chances des Asémistes de rattraper le club de la capitale, solide leader depuis le tout début de championnat. C’est le douzième titre de champion pour Paris, qui a régné sur la Ligue 1 en solitaire cette saison. C’est aussi le troisième sacre de rang pour le PSG en Ligue 1, et le deuxième titre de la saison après le Trophée des Champions.

Un titre qu’a été savouré par les joueurs parisiens, alors que tout n’a pas été un chemin de roses. Il y a eu ce feuilleton Mbappé qui a logiquement perturbé les premiers mois de la saison, alors que Luis Enrique a aussi reçu un bon lot de critiques. Sur les réseaux sociaux, les champions de France n’ont ainsi pas hésité à partager leur joie avec les supporters.

Des réactions en tout genre

Kylian Mbappé a ainsi reposté la publication du PSG annonçant le titre avec énormément de coeurs, pour celui qui est son dernier titre de champion de France. Une célébration en emoji, comme Achraf Hakimi ou Lucas Hernandez. D’autres ont été plus sobres et ont simplement republié le post du club, à l’image d’Ousmane Dembélé. « Fier de ce groupe », a pour sa part publié Fabian Ruiz sur son compte Instagram. Mais c’est clairement Sergio Rico qui a été le plus expressif. « Cette saison a été compliquée. Je n’ai pas pu être présent à vos côtés au quotidien mes coéquipiers, mais depuis le premier instant, j’ai suivi vos résultats de loin. Je me suis toujours considéré comme un membre à part entière de l’équipe : encourageant, envoyant des ondes positives, m’entraînant pour revenir le plus vite possible et vivant chaque match avec la même passion et intensité », a écrit le portier espagnol, qui se remet toujours de son accident.

Nasser Al-Khelaïfi a aussi tenu à s’exprimer. « Félicitations à tous les joueurs, à notre entraîneur Luis Enrique et à son staff, à Luis Campos et à son département, ainsi qu’à tous les membres du Club. Depuis le début de la saison, l’équipe est tellement collective et unie. Je n’oublie pas les supporteurs, qui ont été extraordinaires, quel que soit le résultat. Gagner le championnat est fantastique, mais remporter la Ligue 1 pour la douzième fois est encore plus spécial pour tous ceux qui sont liés au Paris Saint-Germain », a lancé le président parisien. Désormais, place à la Ligue des Champions…