Bayern Munich : Joshua Kimmich défie Vinicius

Ce mardi, le Bayern Munich reçoit le Real Madrid à l’occasion de la demi-finale aller de Ligue des Champions. Un rendez-vous entre deux cadors européens, prêts à ajouter un nouveau titre à leur palmarès. Lors d’un entretien accordé à AS, Joshua Kimmich (29 ans) a lancé le match en défiant Vinicius Junior (23 ans), son adversaire direct sur le papier.

«Vinicius est un joueur très fort. Je dois me concentrer, défendre et quand j’aurai l’occasion d’attaquer, bien sûr que je veux le faire. Mais au début, nous devons nous concentrer sur la défense et nous concentrer sur notre jeu. Je sais qu’il est très fort dans les situations un contre un. Je suis donc très heureux de l’affronter et de rivaliser avec lui», a déclaré le latéral allemand. Le match est lancé !