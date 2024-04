Bayern Munich : l’hécatombe continue avant le Real Madrid

Déjà privé de plusieurs joueurs contre Francfort, l’entraîneur du Bayern Munich Thomas Tuchel a vu deux autres joueurs se blesser, avant de retrouver le Real Madrid en demi-finale de la Ligue des Champions. En effet, Matthijs De Ligt (24 ans) et Konrad Laimer (26 ans) ont quitté la rencontre face à l’Eintracht (victoire 2-1) en raison d’un pépin physique. En conférence de presse, Tuchel a donné plus d’indications sur leurs problèmes.

« De Ligt a ressenti des douleurs au ligament interne du genou. Et "Konni" s’est tordu la cheville. Les deux blessures étaient si douloureuses qu’ils ne pouvaient pas continuer à jouer. Nous devons maintenant attendre de voir ce que disent les rapports et espérer que nous pourrons le faire d’ici mardi», a-t-il annoncé. L’infirmerie se remplit, alors que Kingsley Coman (adducteurs), Serge Gnabry (déchirure des fibres), Leroy Sané (pubalgie), Jamal Musiala (tendinite au genou), Dayot Upamecano (torsion), Bouna Sarr (rupture des ligaments croisés), Tarek Buchmann (cuisse) et Sacha Boey (déchirure d’un faisceau musculaire) étaient déjà absents hier. Pas de quoi arranger les affaires de Tuchel.