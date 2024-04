BL : le Bayern Munich dompte Francfort, Dortmund humilié à Leipzig !

Une 31e journée de Bundesliga aux allures d’Europe. En attendant le choc au sommet entre le Bayer Leverkusen et le VfB Stuttgart, quatre rencontres étaient à suivre en simultané, ce samedi après-midi. En ce sens, les observateurs outre-Rhin avaient majoritairement les yeux rivés sur l’opposition entre le Borussia Dortmund et le RB Leipzig, deux prétendants à la dernière place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Comme pressenti au regard des folles dynamiques affichées de part et d’autre ces dernières semaines, les deux formations ont livré une rude bataille à la Red Bull Arena. Si les Marsupiaux ont ouvert les hostilités par l’intermédiaire de Jadon Sancho (20e) au terme d’une bonne séquence offensive, les Saxons ont immédiatement réagi grâce à l’inévitable Loïs Openda (23e), pour sa 24e réalisation cette saison en Bundesliga, avant de concrétiser son retour au premier plan avant la pause suite au but de Benjamin Sesko (45e+3).

Classement live Bundesliga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Leverkusen 81 31 55 25 6 0 75 20 2 Bayern Munich 69 31 51 22 3 6 89 38 3 Stuttgart 64 31 32 20 4 7 68 36 4 Leipzig 62 31 38 19 5 7 73 35 5 Dortmund 57 31 20 16 9 6 59 39 6 Francfort 45 31 5 11 12 8 47 42 7 Fribourg 40 31 -12 11 7 13 43 55 8 Augsbourg 39 31 -4 10 9 12 48 52 9 Hoffenheim 39 31 -8 11 6 14 55 63 10 Brême 37 31 -9 10 7 14 41 50 Voir le classement complet

D’entrée de jeu en seconde période, la défense du BvB a volé en éclats et Simakan en a profité pour permettre à Leipzig de s’envoler au tableau d’affichage au terme d’un contre fulgurant (46e). Par la suite, Leipzig a récité son football, alourdissant même le score suite à un nouveau but de Félix Baumgartner en fin de partie (80e). Humilié par son rival (4-1), Dortmund réalise une très mauvaise opération au classement, désormais relégué à 5 unités du top 4. De mauvaise augure à quatre jours de son duel face au PSG en Ligue des Champions. En parallèle, le Bayern Munich a été tenu en échec par l’Eintracht Francfort. Fraîchement recruté par la formation allemande, Hugo Ekitike a permis aux Aigles de rester dans le coup en égalisant d’une frappe limpide aux 20 mètres (23e). Auteur de l’ouverture du score (9e), Harry Kane a récidivé à proximité de l’heure de jeu (61e) pour sécuriser le succès les siens (2-1). Dos au mur suite à un but contre son camp de Bornauw (42e), Wolfsbourg a renversé Fribourg, plombé par l’exclusion de Kiliann Sildilla (1-2) pour prendre ses distances sur la zone rouge. Impliqué dans la course à l’Europe, Augsbourg a subi les foudres du Werder Brême (0-3).

Les résultats du Multiplex