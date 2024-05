JO : Emmanuel Macron met la pression au Real Madrid pour Mbappé

Après l’élimination du PSG en Ligue des champions, Kylian Mbappé (25 ans) a encore quelques rencontres de L1 à jouer ainsi que la finale de la Coupe de France le 25 mai prochain face à l’OL. Ensuite, il sera temps de rejoindre le Real Madrid. Un club qui n’autorisera pas ses joueurs à participer aux JO de Paris. Mais le président de la République, Emmanuel Macron, espère toujours que KM7 pourra défendre les couleurs de la France avec l’équipe olympique.

Sur RMC Sport, le chef de l’État a confié à ce sujet : «j’espère. En tout cas j’ai mis le maximum de pression à son soi-disant futur club. Mais c’est toujours pareil, un match après l’autre. On a d’abord l’Euro de foot et donc le 14 juillet, ils doivent gagner.» Il n’est pas certain que Florentino Pérez et ses équipes acceptent malgré le coup de pression d’Emmanuel Macron.