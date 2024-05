Pourquoi l’OM ne va pas perdre face à l’Atalanta Bergame

L’Olympique de Marseille a rendez-vous avec l’histoire. Après avoir été battu en finale de la Ligue Europa en 2018 contre l’Atlético de Madrid d’Antoine Griezmann (0-3), le club phocéen n’est plus qu’à 90, voir 120 minutes, d’une nouvelle place en finale de Ligue Europa. Mais cela ne sera pas si simple sur la pelouse d’un redoutable Atalanta Bergame en cette fin de saison. Après un match nul assez décevant au Vélodrome (1-1), les hommes de Jean-Louis Gasset vont devoir réaliser un véritable exploit pour l’emporter au Gewiss Stadium et ainsi se qualifier pour disputer la finale à Dublin, contre l’AS Roma ou le Bayer Leverkusen.

La suite après cette publicité

Qualifiée pour la finale de la Coupe d’Italie et avec seulement une défaite lors de ses cinq derniers matchs à domicile, l’Atalanta est dans une grande forme en cette fin de saison. Chancel Mbemba, Amine Harit, Pierre-Emerick Aubameyang et l’ensemble du groupe marseillais vont devoir se surpasser pour éliminer un adversaire qui avait déjà été coriace au match aller, au Vélodrome. Pour profiter de cet Atalanta-OM et apprécier encore plus cette nouvelle semaine européenne le site de paris sportifs Parions Sport en Ligne vous propose un bonus de bienvenue de 100€ en crédits de jeu en misant jusqu’à 100€, que votre pari soit perdant ou gagnant, ainsi que 10€ sans dépôt avec le code FM10**.

Parmi les différents paris proposés par Parions Sport, voici trois cotes*** intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

La suite après cette publicité

match nul entre l’Atalanta et l’OM (cote à 3,85)

Comme lors du match aller, cette rencontre devrait être bien disputée, mais aussi bien fermée. L’Olympique de Marseille se montre assez mauvais à l’extérieur cette saison, à l’exception de sa grande victoire à Clermont (5-1), et n’a d’ailleurs gagné aucun de ses matches à l’extérieur lors de la phase finale de Ligue Europa. Mais la Dea a également montré quelques difficultés dans son enceinte lors du match retour contre Liverpool (0-1) et lors d’une victoire difficilement arrachée contre le Sporting Portugal, en 8es de finale (2-1). Après le match nul à l’aller, les deux équipes, motivées par l’enjeu, devraient pareillement avoir du mal à se départager lors de cette rencontre retour. Un match nul entre l’Atalanta et l’OM est une possibilité et le résultat final se déciderait ensuite lors d’une prolongation, voire d’une séance de tirs aux buts. C’est un coup à tenter quoiqu’il arrive !

l’OM marque sur penalty (cote à 7,50)

Cette saison, l’Olympique de Marseille a déjà obtenu huit penalties à tirer, toutes compétitions confondues. Et sur les huit tentés, tous ont été marqués, dont 6 par Pierre-Emerick Aubameyang, 1 par Amine Harit et 1 autre par Jordan Veretout. Sans compter sur la séance de tirs aux buts contre le Benfica, où aucun des quatre tireurs phocéens n’a raté son envoi. Dans un match retour tendu chez l’Atalanta, l’Olympique de Marseille pourrait s’en sortir en obtenant un penalty au cours de la rencontre, qui, selon les statistiques, devrait être tranquillement transformé par le tireur attitré Pierre-Emerick Aubameyang. Miser sur une cote aussi forte pourrait être rapidement intéressant.

La suite après cette publicité

Gianluca Scamacca marque contre l’OM (cote à 2,50)

C’est le danger numéro un pour l’Olympique de Marseille. Déjà buteur lors de l’ouverture du score au Vélodrome, Gianluca Scamacca, attaquant italien et anciennement sur les tablettes du Paris Saint-Germain, rayonne cette saison avec 16 buts en 37 rencontres jouées avec l’Atalanta. En Ligue Europa, il en est déjà à 6 buts en 9 rencontres et a d’ailleurs marqué lors de tous les matches de la phase finale de son équipe, excepté lors de la défaite anecdotique contre Liverpool (0-1). Malheureusement pour les Phocéens, le joueur de 25 ans et formé à Sassuolo a de grandes chances de continuer sur sa belle lancée… comme au match aller. C’est le pari le plus abordable et le plus accessible.

Bonus PARIONS SPORT EN LIGNE : bonus de bienvenue jusqu’à 100€ ainsi que 10€ sans dépôt avec le code FM10**.

La suite après cette publicité

Parions Sport en Ligne t’offre actuellement un bonus de bienvenue jusqu’à 100€ en plus de 10€ sans dépôt avec le code FM10 ! Un bon plan PARIONS SPORT EN LIGNE idéal pour parier sur cet Atalanta-OM, et ce, sans prendre de risques !

Pour l’obtenir, inscrivez-vous sur Parions Sport en Ligne, utilisez le code "FM10" pour profiter de 10€ en crédits de jeu.

Comment en profiter :

Vous avez le droit jusqu’à 100€ en crédits de jeu en vous inscrivant sur PARIONS SPORT EN LIGNE, ici un but sur penalty de l’OM coté à 7,50.

Misez par exemple votre premier pari de 100€ sur cette cote et tentez de gagner 750 €. Si votre pari n’est pas gagnant, pas de panique, vous récupérez votre mise initiale de 100€ en crédits de jeu. De quoi tenter un coup sans risque.

(** offre valable pour toute première inscription)

(*** cotes soumises à variations)