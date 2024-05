CdF, OL-PSG : Kylian Mbappé pourrait être écarté pour la finale

Décidément, les histoires entre Kylian Mbappé et le PSG ne sont toujours pas terminées. Déjà champion et alors qu’il a annoncé son départ du PSG, le capitaine des Bleus est toujours soumis à la gestion de Luis Enrique. Ce dimanche, lors de la 34e et dernière journée de la saison, le club de la capitale doit se rendre sur la pelouse du FC Metz, pour le dernier match de la saison et avant son dernier grand rendez-vous, contre l’Olympique Lyonnais, en finale de Coupe de France (25 mai, à Lille). Une rencontre à laquelle Kylian Mbappé ne participera pas. Absent du groupe, il aurait bénéficié de trois jours de repos, à l’instar de quatre coéquipiers, qui feront leur retour mardi après-midi.

Mais L’Équipe nous apporte plus de précision sur cette absence. En effet, la non-convocation de la star et de ses partenaires était prévue depuis samedi. Il ne s’agirait pas d’une sanction, mais les attitudes de certains joueurs lors de la défaite contre Toulouse, au Parc des Princes, n’ont pas plu. Au moins deux joueurs auraient même été recadrés. Le quotidien sportif indique donc que cette mauvaise attitude pourrait le pousser à écarter Kylian Mbappé de la finale de Coupe de France, son dernier match avec le PSG, le 25 mai prochain. Même si cela reste à prendre avec des pincettes, puisqu’une victoire en Coupe de France reste évidemment prioritaire. Tout est entre les mains de Luis Enrique…

