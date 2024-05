Lorient : la sortie de bus très agitée des Merlus

Dans le match opposant les deux derniers de Ligue 1, Lorient accueille Clermont ce soir au Moustoir pour le compte de la 34e et dernière journée de championnat. Les Clermontois sont déjà officiellement relégués en Ligue 2, ce qui n’est pas encore le cas des Merlus qui peuvent encore nourrir un mince espoir en cas de large victoire (et d’une défaite conséquente de Metz face au PSG). En mauvaise posture et sans victoire depuis de nombreuses semaines, les Lorientais se sont fait mal accueillir à la sortie de leur bus. Entre sifflets et huées, les supporters de Lorient ont réclamé la démission de leur coach.

À coups de « Le Bris démission », le message était clair envers leur entraîneur, en poste depuis 2022. En Ligue 1 depuis quatre saisons, les Lorientais risquent de vivre une dernière soirée très agitée.