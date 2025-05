BL : Wolfsbourg accroché par Hoffenheim, Ostigaard buteur contre son camp

Dans un match pas totalement dénué d’enjeux, mais presque, Wolfsbourg et Hoffenheim n’ont pas été en mesure de se départager ce vendredi soir, puisque les deux formations allemandes se sont quittées sur un match nul 2-2. Un résultat qui suscitera certainement l’indifférence des locaux, 12es et déjà maintenus, mais pas des visiteurs, qui font un pas de plus vers le maintien.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 12 Wolfsbourg 40 33 +1 10 10 13 55 54 14 Hoffenheim 32 33 -18 7 11 15 46 64

Wolfsbourg avait ouvert le score dans cette rencontre grâce à un but contre son camp de l’ancien Rennais Leo Ostigaard (1e). Kaderabek avait égalisé (34e), puis le Danois Jonas Wind avait cru offrir la victoire aux Loups en fin de rencontre (81e). C’était sans compter sur Marius Bulter, auteur de l’égalisation seulement trois minutes plus tard (84e). Au classement, Hoffenheim reste 14e, mais prend 6 points d’avance sur le barragiste Heidenheim, qui a encore deux matchs à jouer.