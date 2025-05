OM : Roberto De Zerbi prévient Ulisses Garcia

Ces dernières semaines, le polyvalent latéral gauche Ulisses Garcia enchaîne les matches avec l’Olympique de Marseille. L’international suisse est même passé devant Quentin Merlin récemment. Et ce vendredi, Roberto De Zerbi a tenu à s’exprimer sur la gestion des deux joueurs. Il estime que Garcia ne doit pas se reposer sur ses acquis.

La suite après cette publicité

«Ulisses Garcia joue parce qu’en ce moment il est en forme. Merlin, on l’a poussé toute la saison, je ne dois pas me laisser influencer par le fait qu’il a plus joué, mais Garcia le mérite. Peut-être qu’il le méritait avant, on fait des erreurs aussi. Il doit se mettre en tête qu’à chaque match, il repart de zéro. Il ne doit pas repenser aux trois derniers matchs, ça ne compte pas»