Maillot contre l’homophobie : le geste de Mohamed Camara fait scandale

Ce dimanche soir est marqué par la 38ème et dernière journée de Ligue 1. Quelques équipes jouent encore pour un enjeu important, pendant que d’autres peuvent disputer leur match l’esprit libéré. Mais ce weekend est aussi l’occasion pour la Ligue de Football Professionnel (LFP) de réinstaurer le patch aux couleurs arc-en-ciel dans le but de faire passer un message de lutte contre l’homophobie. En Ligue 1, ces initiatives ont parfois attiré une gronde populaire chez certains supporters et même chez certains joueurs. L’ancien milieu sénégalais, Gana Gueye, passé par le Paris Saint-Germain, avait refusé de jouer pendant le weekend de lutte contre l’homophobie.

L’attaquant nantais, Mostafa Mohamed, a également refusé de jouer ce soir contre Monaco. D’ailleurs, au cours de cette rencontre, les images de Prime Video ont montré que le milieu monégasque, Mohamed Camara, avait mis du scotch blanc sur le patch contre les violences faites aux personnes LGBT, afin de masquer le logo arc-en-ciel. Ce qui est très mal passé sur les réseaux sociaux. Le joueur malien de 24 ans était également absent lors de la photo officielle des deux équipes avant le début du match.