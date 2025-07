Monaco bat le Cercle Bruges en amical

Première sortie réussie pour Monaco. Pour leur premier match de préparation de l’été, les joueurs d’Adi Hütter se sont imposés 1-0 face au Cercle Bruges ce vendredi, au centre de performance de l’AS Monaco, et sous le regard attentif de leurs trois nouvelles recrues Paul Pogba, Ansu Fati et Eric Dier, mais aussi du président Dmitri Rybolovlev. Liénard avait débuté dans les buts monégasques, comme les autres jeunes Michal (20 ans) et Bamba (18 ans), titulaires au poste de latéral droit (Michal est attaquant de formation), et milieu de terrain.

Annoncé sur le départ, Maghnes Akliouche était aussi bien présent, au même titre qu’Eliesse Ben Seghir, coupable d’ailleurs d’un penalty manqué en première période (36e) quelques minutes après l’expulsion adverse de Valy Konaté, joueur prêté par l’ASM. Le seul but de la rencontre a finalement été marqué par Saïmon Bouabré en fin de rencontre (78e). Les Monégasques, qui s’envoleront dimanche direction St George’s Park pour un stage d’une semaine, affronteront ensuite Coventry, Nottingham Forest, l’Arminia Bielefeld, puis l’Ajax.