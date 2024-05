Arsenal : Martin Odegaard dépité après la perte du titre

Pour la deuxième fois consécutive, Arsenal échoue tout proche du titre de Premier League. Arrivés deuxième derrière Manchester City, les Gunners avaient un mince espoir encore aujourd’hui pour tenter de dérocher le précieux sésame. Mais la victoire des Sky Blues, tout en sérénité face à West Ham (3-1), a acté leur quatrième titre consécutif. Les Gunners et leur capitaine Martin Odegaard étaient forcément dépités à la fin de la partie.

« Nous sommes tous un peu déçus pour le moment. Nous étions si proches (…) Je suis tellement fier de tout le monde. Quand je suis arrivé ici, il y avait une grande différence. On a changé de club. On est sur la bonne voie, on est plus proches que l’an dernier… il faut profiter de la pause pour revenir encore plus fort, encore plus faim et on va pousser pour tout gagner », a-t-il exprimé à la fin du match en zone mixte.