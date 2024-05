RC Lens : Franck Haise jette le flou sur son avenir

Après une saison homérique l’an passé, ponctuée par une qualification en Ligue des Champions, Lens devra cette fois se satisfaire d’une place en Ligue Europa Conférence. Tenus en échec par Montpellier ce dimanche soir (1-1), les Artésiens ont vu l’OL leur filer sous le nez. Au grand désarroi de Franck Haise, déçu comme il l’a laissé entendre après la rencontre.

«Il y a de la déception tout de suite. Quand on domine autant, on doit gagner. Je ne voulais pas attendre que Lyon marque, gagner pour être sûr. C’est pour ça que j’ai changé de système. On a gâché trop d’occasions, j’ai souvent dit que cette saison se jouerait à la dernière seconde. Une saison très riche, très éprouvante. Je n’ai pas assez de recul pour vous dire qu’à la 5e journée on aurait aimé être là. Mais après ce qu’on a fait il y a un goût un peu amer, a reconnu l’entraîneur lensois, avant de s’exprimer sur son futur, toujours incertain. Je vais d’abord partir en vacances dans un endroit isolé, réfléchir, analyser, voir ce qui va se passer au club et on verra en conséquence.»