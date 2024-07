Lens : absence de 8 mois pour Neil El Aynaoui

C’est la douche froide pour le joueur, Lens et Monaco. Ce jeudi, après avoir trouvé un accord entre clubs, Neil El Aynaoui passait sa visite médicale pour s’engager avec l’ASM. Dans ce dossier, le RC Lens devait récupérer environ 17 millions d’euros et il ne manquait plus que la visite médicale pour le jeune milieu de 23 ans. Mais voilà, actuellement blessé (depuis le 3 mai) après une entorse du genou qui durait encore, Neil El Aynaoui a eu la mauvaise surprise d’échouer à sa visite médicale et ne signera pas à Monaco.

Selon nos informations, lors de cet examen, le staff monégasque a détecté que le ligament du genou, partiellement déchiré, ne s’était pas bien reconstruit et cela a toujours un gros impact sur la mobilité du genou. Une opération est nécessaire dans ce type de cas et l’ancien de Nancy va donc manquer environ 8 mois de compétition. Une absence énorme pour un joueur en pleine progression qui a donc poussé Monaco à annuler son transfert. Pour Lens, c’est un coup dur puisque le joueur va devoir être remplacé mais sans argent puisqu’il n’a pas été vendu. Neil El Aynaoui va devoir se concentrer sur sa rééducation désormais et espérer revenir sur les terrains le plus vite possible.