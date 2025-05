AS Monaco - OL : les compositions officielles

L’Olympique Lyonnais se rend à Louis-II pour affronter l’AS Monaco dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. Actuellement 3e du championnat avec 58 points, Monaco est bien lancé vers une qualification en Ligue des champions, il faudra toutefois éviter un faux pas ce soir à domicile. La situation est bien plus urgente pour l’OL, les Lyonnais sont 7e avec 54 points, un succès est impératif en Principauté pour garder un infime espoir de top 4. Un match à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

La suite après cette publicité

Du côté des compositions d’équipes, Adi Hütter aligne un 4-4-2. Köhn dans le but, Teze et Caio Henrique en latéraux, Singo avec Kehrer dans l’axe. Zakaria et Camara associés dans l’entrejeu, Akliouche et Minamino sur les côtés. Enfin en attaque, Biereth est titulaire et accompagne Embolo. Paulo Fonseca opte pour un 4-3-3, Perri en dernier rempart, Tagliafico et Maitland-Niles titulaires en défense, Mata et Niakhaté forment la charnière centrale. Tessmann et Veretout accompagnent Matic au milieu de terrain. Enfin, Almada et Fofana entourent le capitaine Lacazette.

Les compositions

AS Monaco : Köhn - Teze, Singo, Kehrer, Caio Henrique - Akliouche, Zakaria ©, Camara, Minamino - Embolo, Biereth

OL : Perri - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, Matic, Veretout - Almada, Lacazette ©, Fofana