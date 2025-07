Maroc : le message chaleureux de Faouzi Lekjaa à l’Algérie

En plus de la CAN féminine qui débute ce dimanche, le Maroc va accueillir d’ici à quelques mois la CAN masculine qui est très attendue. La formation de Walid Regragui, qui n’a pas gagné depuis 1976 la compétition, espère enfin atteindre son objectif, devant son public. Au-delà du sportif, cette compétition aura des enjeux politiques à quelques années du Mondial 2030 et à l’heure où les relations avec le pays voisin, l’Algérie, sont tendues. Dans un entretien accordé à l’Équipe, Faouzi Lekjaa a été interrogé sur l’accueil qui sera réservé aux joueurs et supporters algériens.

La suite après cette publicité

Pour le président de la FRMF, il n’y aura aucun souci et le Maroc accueillera de manière chaleureuse son voisin. «Sa Majesté le Roi a répété que nous avons toujours été un pays qui accueille les Algériens. Sur le territoire marocain, il y a des familles algériennes qui vivent et connaissent la qualité de cette cohabitation. La sélection algérienne, les supporters venus de l’Algérie ou de tous les coins du monde, seront accueillis dans un pays qui leur a toujours consacré un accueil chaleureux», a-t-il ainsi lancé.