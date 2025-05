Monaco : la fierté de Hütter après la qualification en Ligue des Champions verrouillée contre l’OL

C’est fait : l’AS Monaco a empoché sa qualification pour la Ligue des Champions en battant l’OL au stade Louis II (2-0), lors de la 33e journée de Ligue 1 samedi soir. Interrogé par DAZN, Adi Hütter n’a pas pu cacher sa joie :

«On a vraiment de très bons sentiments en nous. On l’a fait, on avait besoin de cette victoire. On a contrôlé ce match donc on méritait cette victoire. Les autres résultats ont été favorables pour nous pour la ligue des Champions. On y croyait. On avait confiance en nous. Cela a été une belle fête dans le vestiaire. Je suis très fier que Monaco retourne en Ligue des Champions. Le club a beaucoup investi. C’est un grand succès», a expliqué l’entraîneur monégasque. Le bonheur est total à Monaco.