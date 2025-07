L’AS Monaco déjà en pleine Pogbamania !

Si l’on ne sait pas encore quand il portera sur les pelouses de Ligue 1 et de manière officielle le maillot de l’AS Monaco, Paul Pogba déchaîne déjà les passions sur le Rocher. Pour sa présentation ce jeudi, plus d’une cinquantaine de journalistes français, italiens et anglais s’étaient accrédités pour l’occasion. Les contenus autour de la signature de Paul Pogba et d’Ansu Fati ont créé un véritable raz de marée sur les réseaux sociaux avec plus de 337 millions de vues sur les plateformes social média du club de la Principauté. Du jamais vu sur le Rocher.

Enfin, s’il faudra attendre un peu avant de savoir si le recrutement de Paul Pogba est un formidable coup sportif, nous sommes en mesure de vous dire qu’au niveau marketing les premiers signaux sont très positifs. Selon nos informations, plus de la moitié des nouveaux maillots Mizuno disponibles en pré-commande depuis la signature de Pogba sont floqués à son nom. De quoi réjouir le président de l’AS Monaco Dmitry Rybolovlev qui a participé au processus de recrutement et qui a eu l’occasion de rencontrer le joueur comme l’a d’ailleurs confié Thiago Scuro en conférence de presse ce jeudi. «Le président Dmitry Rybolovlev a participé au processus de recrutement. Paul a eu l’occasion de rencontrer notre président et de lui parler. Il s’est également rendu compte du type de personne et de personnalité que nous avions la chance d’accueillir dans notre club.» Autant d’éléments qui confirment le statut particulier de la Pioche et de son aura qui dépasse largement les frontières.