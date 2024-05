OL : Alexandre Lacazette pas chaud pour les JO 2024

Ce dimanche, l’Olympique Lyonnais a l’occasion de valider directement son ticket en Coupe d’Europe en cas de victoire contre Strasbourg (21 heures) et si le RC Lens ne s’impose pas contre Montpellier, dans le même temps. L’OL revient de loin après avoir été lanterne rouge de Ligue 1 à la 10e journée et peut remercier son capitaine Alexandre Lacazette, étincelant en deuxième partie de saison (17 buts et 2 passes décisives en 28 rencontres), et peut encore gagner la Coupe de France contre le PSG, le 25 mai prochain.

Au micro de Canal +, le buteur de 32 ans a confié qu’il «rêvait de gagner la Coupe de France», mais s’est également exprimé sur l’idée de jouer les Jeux Olympiques de Paris 2024, avec la France. «Franchement, je ne sais pas si je suis candidat pour les JO. Oui, cela a l’air d’être une belle aventure. Quand tu as 33, 34 ans, il faut une bonne préparation à mon âge pour être performant. Beaucoup de choses rentrent en compte». Un avis mitigé pour celui qui ne sait pas s’il sera encore capitaine de l’OL la saison prochaine.