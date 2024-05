Le Havre-OM : les compositions officielles

Il y a encore de l’enjeu dans l’élite. Le Havre reçoit l’Olympique de Marseille ce dimanche à 21h pour la 34e et ultime journée de la Ligue 1, une rencontre à suivre en direct commenté sur notre site. Actuellement huitièmes (47 points) à seulement trois petits points de Lens (6e, 50 points) et Lyon (7e, 50 points), les hommes de Jean-Louis Gasset n’ont plus leur destin entre leurs mains et doivent impérativement s’imposer s’ils veulent accrocher une compétition européenne la saison prochaine. De leur côté, les Havrais ne sont plus très loin d’assurer leur maintien.

Pour ce match, le technicien phocéen a aligné un 3-4-3 avec une attaque composée de Luis Henrique, Moumbagna et Aubameyang. Ulisses Garcia est titulaire en défense au poste de piston gauche aux côtés de Mbemba, Balerdi, Murillo et Clauss. André Ayew, qui a joué sous les couleurs olympiennes pendant huit ans, est dans le onze de départ havrais.

Les compositions officielles :

Le Havre : Desmas - Sangante, Youté, Lloris, Salmier, Opéri - Kuzyaev, Touré, Targhalline - André Ayew, Casimir.

Marseille : Lopez - Mbemba, Balerdi, Murillo - Clauss, Gueye, Veretout, Garcia - Luis Henrique, Moumbagna, Aubameyang.

