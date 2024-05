L’incroyable coup de colère de Thomas Tuchel après l’élimination du Bayern Munich

Quel scénario ! Une fois de plus, le Real Madrid a remporté une double confrontation européenne de façon spectaculaire, s’imposant dans les dernières minutes de la rencontre, grâce à un doublé de Joselu cette fois. Un retournement de situation incroyable dans un Bernabéu en feu, mais il y a aussi eu une petite polémique en toute fin de temps additionnel…

Sur un long ballon à destination de Noussair Mazraoui, l’arbitre a aussitôt indiqué un hors-jeu, alors que dans la foulée, Matthijs de Ligt avait enchaîné sur une frappe qui s’était logée au fond des filets et qui aurait permis au Bayern d’égaliser. Le Marocain était-il hors-jeu ? Pas du tout, selon les Bavarois, alors que la VAR n’a pas pu valider ou annuler le but car l’arbitre avait sifflé avant que le Néerlandais ne frappe au but. Szymon Marciniak se serait même excusé auprès du Bayern au coup de sifflet final. Mais pas de quoi calmer un Thomas Tuchel fou de rage, alors que ses joueurs avaient aussi vivement critiqué l’arbitrage.

Tuchel s’est complètement lâché

« C’est très difficile d’accepter ses excuses. C’est une demi-finale de Ligue des champions, ce n’est pas le moment de faire des excuses, vraiment pas », a-t-il lancé aux médias allemands, avant d’enchaîner en conférence de presse : « c’est plutôt clair. C’est contre toutes les règles du football moderne, ce qu’il s’est passé. La première grosse erreur vient du juge de touche. Il l’a fait dans une autre action du temps additionnel avec Alphonso Davies. J’ai un sentiment étrange. Lever le drapeau dans une telle situation, où vous ne pouvez jamais, jamais, être sûr d’un hors-jeu… Avoir les couilles, le cran, de lever le drapeau dans une situation comme ça, c’est une énorme décision. Et c’est une mauvaise décision ».

« L’arbitre, quand il voit que nous gagnons le deuxième ballon, qu’il y a le rebond et qu’on peut tirer, il a la possibilité de ne pas siffler. Mais il prend la décision de siffler. C’est contre toutes les règles, je suis désolé. Nous acceptons de perdre, c’est comme ça. Mais ça ne serait pas arrivé de l’autre côté », a conclu l’Allemand, très énervé. Le message est passé, mais c’est bien le Real Madrid qui disputera la finale de Wembley…