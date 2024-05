LdC : Carlo Ancelotti peste contre le Bayern Munich

Dernière minute de jeu, le Bayern Munich tente le tout pour le tout afin d’égaliser dans une fin de partie mal embarquée. Les Bavarois pensent avoir marqué grâce à De Ligt, mais l’arbitre siffle une supposée position de hors jeu. Le but invalidé provoque un scandale pour les Allemands, qui ne comprennent pas cette décision de Szymon Marciniak. À la fin de la partie, Matthijs de Ligt évoque une erreur d’arbitrage : « c’est un peu scandaleux qu’il ait sifflé. L’arbitre de touche m’a dit: "Je suis désolé, j’ai fait une erreur"». Pour Carlo Ancelotti, il faut arrêter de se plaindre. L’entraîneur n’est pas d’accord avec la polémique.

La suite après cette publicité

« Le Bayern s’est plaint du hors jeu ? Ok, alors on se plaint du but annulé de Nacho… parce que Kimmich a plongé » a-t-il lancé en zone mixte à la fin du match. Pour lui, le but de Nacho à la suite d’un coup de pied arrêté aurait dû être validé. Selon le tacticien italien, Joshua Kimmich aurait simulé pour que l’arbitre siffle faute et invalide le but de Nacho.