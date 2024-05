OM : Jean Onana déjà convoité

Prêté sans option d’achat à l’OM cet hiver, Jean Onana s’est rappelé aux bons souvenirs de la Ligue 1, lui qui avait déjà évolué Lille, à Bordeaux et au RC Lens. Auteur de 14 apparitions toutes compétitions confondues, le milieu international camerounais (10 sélections), qui ne faisait pas partie de la liste UEFA du club phocéen, a retrouvé du temps de jeu et a même marqué un but décisif face à Toulouse en championnat.

À 24 ans et malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2027, Jean Onana (24 ans), victime d’un car jacking ces dernières heures et qui s’apprête à quitter Marseille, ne devrait pas s’éterniser au Besiktas. Selon nos informations, ses performances marseillaises ont suscité de l’intérêt de l’autre côté des Alpes et plusieurs formations italiennes ont pris des renseignements en vue de recruter le natif de Yaoundé cet été.