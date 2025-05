LdC : la sortie puissante de Dembélé sur le PSG avant la finale

Tout juste sacré Meilleur Joueur de la saison aux Trophées UNFP, Ousmane Dembélé s’est exprimé en conférence de presse avec une concentration palpable à l’approche de la finale de Ligue des champions face à l’Inter Milan, soulignant l’importance de rester focalisé sur l’objectif collectif malgré les distinctions individuelles et insistant sur le rêve d’inscrire son nom dans l’histoire du club. Il a profité de sa prise de parole pour se projeter vers la finale européenne tant attendue contre l’Inter, évoquant un moment charnière dans sa carrière et un défi collectif qu’il aborde avec ambition, lucidité et humilité.

«C’est une finale. Dans l’effectif du Paris Saint-Germain, il y en a que 2 ou 3 qui ont joué une finale de Ligue des champions, c’est un groupe très jeune, mais on a dit, que l’on avait faim, on a envie d’écrire l’histoire. Je pense que pour le Paris Saint-Germain, c’est le moment pour gagner la Ligue des champions dans le club, le président, tout ce qu’ils ont fait pour le Paris Saint-Germain, je pense qu’ils méritent. Et c’est 95 minutes pour moi, 120 minutes pour pouvoir ramener ce trophée à Paris. C’est une finale, tout peut se passer, mais comme nous l’a répété le coach, quoi qu’il arrive, peu importe l’adversaire, on ne va pas changer notre façon de jouer. On va faire ce qu’on fait de mieux et puis on va vraiment essayer d’être très agressifs. Je ne sais pas s’il y a une équipe qui a plus faim que nous pour amener ce trophée à Paris, mais on va tout donner le 31».