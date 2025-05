L’Inter envoie un sacré message au PSG

À 19 jours de la grande finale de Munich, les observateurs italiens et français épient les états de forme de l’Inter et du Paris Saint-Germain. Côté parisien, la donne est assez simple. Comme évoqué précédemment, les Rouge et Bleu font logiquement tourner en Ligue 1. À Montpellier, seuls Désiré Doué et Bradley Barcola faisaient partie des titulaires contre Arsenal et ce turnover sera reconduit le week-end prochain à l’occasion de la dernière journée de championnat face à Auxerre. La seule interrogation qui existe vraiment est de savoir si Luis Enrique alignera en finale de Coupe de France le onze qui démarrera une semaine plus tard contre l’Inter.

Chez les Nerazzurri, le plan de Simone Inzaghi est similaire. L’Italien doit lui aussi gérer son effectif sauf qu’il n’a pas le luxe de pouvoir jouer les matches de Serie A sans pression. Deuxième du classement, l’Inter est toujours en course pour remporter le Scudetto et pas question de le sacrifier au détriment de la Ligue des Champions. Pourtant, Inzaghi n’a pas hésité à remanier largement son onze de départ face au Torino. Dans le Piémont, seuls Bastoni et Bisseck ont débuté le choc spectaculaire face au Barça. Résultat : victoire 2-0 des Lombards et l’Inter est revenue à un petit point du Napoli. Un énorme soulagement pour Inzaghi qui a confié à l’issue du match qu’il appréhendait énormément ce match.

Une équipe bis qui répond présent

« Les gars ont besoin de se reposer parce qu’ils ont fait un tour de force très important. Frattesi, Mhitaryan, Lautaro et Pavard, je ne pense pas pouvoir les récupérer même pour le prochain match (contre la Lazio). Il reste 20 jours et nous devons jouer deux très bons matches en essayant de nous entraîner avec sérénité et joie, comme nous le faisons toujours, parce que l’anxiété et les attentes ne mènent nulle part. (…) Martinez est un gardien que nous voulions à tout prix, avec le club, et dont je suis satisfait. Zalewski est un milieu de terrain avec tellement de qualités qu’il peut aussi jouer comme cinquième attaquant. Je pensais que Zalewski et Correa, sous la direction de Taremi, pourraient jouer un très bon match et ils l’ont fait. Je suis heureux pour Nicola (Zalewski) et pour tous les autres. Ce soir (hier), j’avais peur d’une équipe qui n’avait pas perdu depuis neuf matches à domicile, mais après avoir regardé mes joueurs s’entraîner, j’étais plus calme. Je dois remercier ces gars et ce club pour ce qu’ils m’ont donné », a-t-il confié, avant d’expliquer comment il compte poursuivre cette série de bons résultats avec un effectif moins étoffé que celui du PSG.

« Notre tâche consiste uniquement à jouer des matches sérieux et organisés comme aujourd’hui. Nous avons joué contre une équipe qui a tout donné sur le terrain, nous savions que nous avions besoin d’une équipe de l’Inter dure et déterminée et c’est ce qui s’est passé. Nous avons passé une excellente soirée contre un adversaire qui en valait la peine. C’est la seule façon d’atteindre certains objectifs. Parfois, les gens disent que l’Inter est court (en termes d’effectif) : nous savons que nous n’avons pas le budget du PSG, de Barcelone ou du Bayern Munich. Mais nous savons que nous pouvons être les meilleurs avec de l’organisation, même si nous ne sommes pas les plus forts. (…) Atteindre la finale de la Ligue des Champions est quelque chose d’énorme, mais ce n’est pas encore fini. Il faudra du cœur et de l’âme face à des adversaires encore mieux armés que nous. Nous avons déjà montré que nous pouvions jouer et nous ferons de même contre le PSG. » Les Parisiens sont prévenus : l’Inter ne sera peut-être pas obligée de «crâmer» tous ses titulaires en Serie A avant la grande finale de Munich.