PSG : l’arbitre de la finale de la Ligue des Champions est connu

Le samedi 31 mai 2025, le Paris Saint-Germain va rencontrer l’Inter Milan pour le compte de la finale de la Ligue des Champions. Le club francilien connaît depuis ce lundi l’arbitre qui va diriger la rencontre. Il s’agit du Roumain István Kovács (40 ans) qui a notamment dirigé les Franciliens cette saison contre le Bayern Munich (défaite 1-0) et Liverpool (victoire 1-0 et 4-1 aux tirs au but).

La suite après cette publicité

Il a également dirigé l’Inter Milan face à Arsenal (1-0). Expérimenté, Istvan Kovacs va diriger sa troisième finale européenne après la Conference League avec la rencontre entre l’AS Roma et Feyenoord (1-0) et la finale de Ligue Europa de l’an dernier entre l’Atalanta et le Bayer Leverkusen (3-0).