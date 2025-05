Trophées UNFP 2025 : Ousmane Dembélé fier d’avoir fait taire les critiques

Sacré Meilleur Joueur de la saison aux Trophées UNFP, Ousmane Dembélé a pris la parole en conférence de presse, revenant avec émotion sur une année pleine de maturité et d’accomplissements.

«Ça me fait beaucoup plaisir. Je pense que j’ai fait une belle saison, mais comme je l’ai dit, quand je le répète toute la saison, c’est grâce à mes équipiers et le staff qui m’ont mis dans la meilleure position pour pouvoir performer. Et voilà, j’essaye de continuer à bosser. Je savais, on me le répétait souvent qu’il fallait que je marque des buts. Et cette année, comme je l’ai dit, en début de saison, je me rappelle un match que l’on avait joué contre la Belgique que j’allais marquer des buts cette année. Je suis content. Il reste trois semaines. J’espère marquer encore des buts. Nouvelle méthode ? Ma position, je suis beaucoup plus proche du but et je suis beaucoup plus lucide devant le but grâce à cette position de numéro 9. Je m’entraîne comme d’habitude. J’essaye de m’améliorer chaque jour».