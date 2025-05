Trophées UNFP 2025 : Gouiri revient sur son but magistral et la qualification en C1

Amine Gouiri, auteur d’un but spectaculaire primé aux Trophées UNFP, s’est exprimé devant les médias, entre satisfaction personnelle et reconnaissance collective. Qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des champions, il a aussi réagi avec enthousiasme, évoquant un accomplissement collectif majeur et une belle opportunité de franchir un cap dans sa carrière, se projetant déjà vers les défis du très haut niveau européen.

«Ce but était un moment spécial, parce que c’est la première fois que j’en marque un comme ça, je pense que c’est le plus beau de ma carrière. En plus, Au Vélodrome devant les supporters, donc c’est un moment magique. La qualif, on savait que ça allait être difficile. on était 2ème, on avait notre destin entre nos mains. On savait qu’en gagnant les deux matchs, on était assuré d’être en Ligue des Champions. Hier, on a gagné mais les résultats de nos concurrents ont facilité la qualification. On est très contents. Mais il reste un match pour finir d’accrocher cette 2ème place».