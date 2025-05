Trophées UNFP 2025 : l’avis fort de Gouiri sur l’incroyable stage à Rome de l’OM

Après avoir reçu le trophée du plus beau but de la saison, Amine Gouiri a partagé ses impressions en conférence de presse, saluant le travail de ses coéquipiers dans l’action et l’émotion suscitée par ce moment fort. Au lendemain de l’officialisation de la qualification de l’OM, l’international algérien est aussi revenu en détail sur le stage à Rome :

La suite après cette publicité

«Un club comme Marseille, ça va toujours faire parler. Mais non, franchement, on est tous soudés. On est comme une famille. Le stage à Rome, je pense qu’il a encore plus ressoudé les liens. On a beaucoup travaillé, énormément travaillé à l’entraînement. Et je pense que ça, ça se ressent sur le terrain. Mais franchement, on s’entend bien à Marseille, on est là les uns pour les autres. On est comme une famille, comme je dis. Et je pense qu’on peut le voir sur le terrain et au niveau du classement aussi. Le stage à Rome nous a fait du bien. Il nous a sorti de la routine de La Commanderie. Les prochaines semaines, on est qualifié en Ligue des Champions déjà. Donc ça, c’est un soulagement. Et il nous reste un mois, je vous le dis, pour accrocher à la deuxième place. On a deux semaines avec nos sélections puis les vacances»